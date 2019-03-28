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В Подмосковье создают новый речной экраноплан

В РФ начали создавать речной экраноплан для перевозок пассажиров по магистральным рекам страны. Над проектом трудятся представители Аэрогидродинамического института Жуковского в Подмосковье.
В Подмосковье создают новый речной экраноплан

Инновацию разрабатывают в рамках программы «Магистраль-интеграция». Экраноплан, проектируемый на платформе «собрата» «Ракета-2», сможет перевозить до двух десятков пассажиров одновременно. Размах крыльев судна составит 11 метров, длина 20 метров, а масса 10 тонн. Перемещаться объект сможет со скоростью не больше 200 км/ч.

Новый экраноплан, по планам института, предназначен для обеспечения постоянного движения в течение круглого года по магистральным рекам, включая применение взлетно-посадочных полос со всевозможными видами покрытия. Тестирование объекта пройдет в специальном бассейне и аэродинамической трубе.

В начале проектирования сотрудники института создали ряд речных моделей данного типа вместимостью 20, 50 и 100 пассажиров. По имеющейся конструкции машина будет функционировать на двух надувных баллонах, которые будут установлены вдоль фюзеляжа со стороны днища, носовой ограды и кормы.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 03:00

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