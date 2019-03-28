Филиппу Бледному на съемках сериала «Фитнес» мешали обнаженные девушки

Филипп Бледный известен зрителям по таким сериалам как «Кухня», «Папины дочки» и «Отель Элеон». В этот раз его пригласили принять участие во втором сезоне другого проекта – «Фитнес». Актеру предстояло сыграть своего тезку, но он уверен, у них очень мало общего. По словам Филиппа Бледного, этот персонаж саркастичный по отношению к окружающим, а по своей натуре является социопатом. Сам же актер в повседневной жизни совсем другой: спокойный, уравновешенный и неконфликтный. Несмотря на это, артист уверен, что прекрасно справился со своей ролью.Больше всего во время съемок второго сезона сериала «Фитнес» звезде запомнился момент с «горящим» массажем. Во время него массажист пропитывает полотенце ароматическим маслом, после чего поджигает его. По словам Филиппа Бледного, эта процедура не только безопасна, но и полезна. Он отметил, что ему было трудно совладать с собой в этот момент, однако все закончилось хорошо.Актер рассказал и о том, что главной проблемой на съемках для него оказались обнаженные девушки. По словам Филиппа Бледного, он очень любит представительниц прекрасного пола, от чего ему было еще сложнее сконцентрироваться на своей игре и тексте, когда перед ним лежали коллеги, играющие клиенток.