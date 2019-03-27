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Умер космонавт и герой СССР Валерий Быковский

Космонавт Валерий Быковский умер в 84-летнем возрасте в результате продолжительного заболевания. Об этом сообщили издания Павловского посада, где жил усопший.
Умер космонавт и герой СССР Валерий Быковский

Руководитель региона Олег Соковиков выразил соболезнование по поводу смерти летчика и дважды героя СССР, и пообещал открыть в текущем году музей имени космонавта. Прощание с умершим состоится 29 марта.

Космонавт родился в 1934 году в Павловском посаде. В 1960 году он стал одним из первых военных, кто попал в состав группы космонавтов во время набора из ВВС страны. Впервые в космос Валерий Быковский полетел в 1963 года на корабле «Восток-5», далее он совершил еще два полета в 1976 и 1978 годах, пробыв в космосе в общей сложности больше 20 суток. Быковский являлся руководителем бригады космонавтов в 1965-1969 годах, подготовленных по программе облета вокруг Луны и посадки на спутник Земли.

В 2018 году умер единственный украинский космонавт Леонид Каденюк в возрасте 67 лет от сердечного приступа. Более двух десятков лет назад он находился в составе американского шаттла «Колумбия» и пробыл вне пределов Земли около 15 суток.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:10

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