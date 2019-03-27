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Полина Гагарина опубликовала фотографию без макияжа в честь своего дня рождения

Российская певица Полина Гагарина сегодня отмечает свой 32-й день рождения. В честь праздника артистка опубликовала фотографию без макияжа и заявила, что ей всего 23 года.
Полина Гагарина опубликовала фотографию без макияжа в честь своего дня рождения

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. В первой половине дня Полина Гагарина обратилась к своим подписчикам с просьбой не поздравлять ее слишком рано, ведь она родилась после 18:00. Певица отметила, таким образом она хочет хоть на несколько часов продлить свою молодость.

Несмотря на это поклонники и коллеги артистки не стали ждать до самого вечера и начались поздравлять ее с раннего утра. Свои наилучшие пожелания успели выразить: Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Юлианна Караулова, Ани Лорак и многие другие. Сама артистка будет отмечать день рождения вместе со своими поклонниками в Минске, где у нее состоится концерт на «Минск-Арене». Вместительность этого зала составляет 15 тысяч человек.

В честь этой знаменательной даты артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию без макияжа. Полина Гагарина заявила: «Мне 32, ой, то есть 23! Спасибо всем, кто звонит, пишет». Поклонники певицы отметили, что она выглядит исключительно на 18 лет. Они пожелали ей крепкого здоровья и творческих успехов. Поклонники уверены, артистка еще многие годы будет радовать слушателей качественной музыкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:46

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