АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.72 USD 64.59
Курс валют на 28.03.2019

Собственник Samsung Galaxy Fold рассказал о его недостатках

Собственник смартфона Samsung Galaxy Fold рассказал о его особенностях и недостатках. В массовой продаже новинка появится в начале мая.
Собственник Samsung Galaxy Fold рассказал о его недостатках

Одним из минусов гаджета южнокорейского производителя является центральная часть раскладного дисплея. Место изгиба отличается как визуально, так и хорошо чувствуется на ощупь, но при увеличении яркости от 70% ее нелегко заметить. В данном случае при раскрытии смартфона на половину экран остается в выключенном режиме, к чему негативно относятся определенные потребители такого рода техники. Нельзя назвать безупречным и переход между экранами, функционирующий с задержкой. В числе преимуществ новинки стоит назвать оперативную память UFS 3.0 и длительное время без подзарядки.

На прилавках в США Samsung Galaxy Fold появится в конце апреля, тогда начнется прием заказов на гаджет в Европе. Ценник смартфона будет составлять 2000 евро.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кооперативный шутер Wolfenstein:
Собственник Samsung Galaxy Fold
Ирина Дубцова похвасталась успехами
Юлия Савичева рассказала, почему
Николай Бандурин назвал программу
Поклонники заметили, как похорошела
Полина Гагарина опубликовала фотографию
Татьяна Навка поздравила свою подругу
ПФР разрешил получать социальные пенсии
«Обожаю твой ангельский голос»: Филипп
Бренд Citroen готовит к выпуску седан
Умер космонавт и герой СССР Валерий
Медики: Пациенты с болезнями легких
Поклонники перепутали Ренату Литвинову
Chevrolet презентовал седан Onix со
Российские знаменитости выступили с
Юлия Паршута раскрыла секрет красоты и
В РФ подорожали автомобили Genesis 2019
Звезда сериала «Клуб» Екатерина Кабак
Супруга актера Георгия Тесли-Герасимова
Aurus выпустит новый кабриолет на смену
Вячеслав Мясников опубликовал шуточный
«Билайн» предоставит пользователям
На проекте "Дом-2" появилась бывшая
Светлаков и Незлобин заставили
Британские СМИ озвучили пророчество
Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова
В России создали премиальный «кровавый»
Роман Панов дал откровенное интервью
Huawei принимает предзаказы на смартфон
Просмотреть все новости