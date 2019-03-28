Собственник Samsung Galaxy Fold рассказал о его недостатках





Одним из минусов гаджета южнокорейского производителя является центральная часть раскладного дисплея. Место изгиба отличается как визуально, так и хорошо чувствуется на ощупь, но при увеличении яркости от 70% ее нелегко заметить. В данном случае при раскрытии смартфона на половину экран остается в выключенном режиме, к чему негативно относятся определенные потребители такого рода техники. Нельзя назвать безупречным и переход между экранами, функционирующий с задержкой. В числе преимуществ новинки стоит назвать оперативную память UFS 3.0 и длительное время без подзарядки.На прилавках в США Samsung Galaxy Fold появится в конце апреля, тогда начнется прием заказов на гаджет в Европе. Ценник смартфона будет составлять 2000 евро.