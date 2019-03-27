«Обожаю твой ангельский голос»: Филипп Киркоров поздравил Полину Гагарину с днем рождения

Поздравительный пост Филипп Бедросович опубликовал на своей странице. Артист разместил совместный с виновницей торжества снимок, сопроводив его теплыми словами. Автор хита «Цвет настроения синий» указал, что обожает «талантливую и красивую душой и телом» Полину Гагарину, а также ее «ангельский голос». В завершении деятель культуры написал: «Только вперед!».Многочисленные почитатели творчества Филиппа Киркорова в комментариях присоединись к поздравлениям кумира. Поклонники певца адресовали Гагариной множество приятных пожеланий: «С днем рождения, принцесса», «Голос у нее мощный! Красивый! С днем рождения».