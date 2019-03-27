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«Обожаю твой ангельский голос»: Филипп Киркоров поздравил Полину Гагарину с днем рождения

«Король» отечественного шоу-бизнеса Филипп Киркоров решил поздравить в Instagram популярную певицу Полину Гагарину с днем рождения. 27 марта исполнительница празднует 32-летие.
«Обожаю твой ангельский голос»: Филипп Киркоров поздравил Полину Гагарину с днем рождения

Поздравительный пост Филипп Бедросович опубликовал на своей странице. Артист разместил совместный с виновницей торжества снимок, сопроводив его теплыми словами. Автор хита «Цвет настроения синий» указал, что обожает «талантливую и красивую душой и телом» Полину Гагарину, а также ее «ангельский голос». В завершении деятель культуры написал: «Только вперед!».

Многочисленные почитатели творчества Филиппа Киркорова в комментариях присоединись к поздравлениям кумира. Поклонники певца адресовали Гагариной множество приятных пожеланий: «С днем рождения, принцесса», «Голос у нее мощный! Красивый! С днем рождения».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:24

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