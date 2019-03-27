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ПФР разрешил получать социальные пенсии без прописки в паспорте

Социальную пенсию жители РФ могут получать даже в случае отсутствия в паспорте штампа о постоянной прописке. По словам представителей ПФР, данный закон вступил в силу в начале марта.
ПФР разрешил получать социальные пенсии без прописки в паспорте

Чтобы стать обладателем пенсии такого типа - необходимо постоянно проживать в пределах РФ. Прежде данный факт людям нужно было подтверждать отметкой в документах о регистрации по месту жительства. Иначе ПФ выносил спецрешение о выплате соцпенсии тем гражданам, кто находился в исправительных, медицинских и социальных учреждениях.

Теперь лицам, которые получают соцпенсию, следует один раз в год подавать заявление в ПФ, а деньги им станут предоставлять в кассе доставочной структуры или по месту проживания.

В связи с повышением в России пенсионного возраста численность получателей соцпенсии будет увеличиваться. Если у гражданина имеется положенный стаж для назначения этой соцвыплаты, ему не во всех случаях получается это подтвердить, так как часто восстановить данные о стаже нелегко как самим жителям РФ, так и переехавшим из другой страны.



 
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Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:30

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