Бренд Citroen готовит к выпуску седан C4 новой генерации
Французский бренд Citroen готовит к выпуску седан C4 новой генерации. В Сети опубликованы снимки новинки и некоторые ее ходовые характеристики.
Основные изменения коснулись моторной гаммы седана C4, а также оснащения и отделки ее салона. Покупателю предложат на выбор всего два варианта двигателя. Первый – это 1,2-литровый турбированный силовой агрегат, генерирующий 136 лошадиных сил, а второй – это 1,6-литровый мотор, чья мощность составит 167 «лошадок».
Салон новинки похвастается новым стилем отделки и измененным сочетанием цветов: черного и светло-коричневого. Покупателю предложат новую приборную панель, широкоформатный 9-дюймовый сенсорный дисплей для современной информационно-развлекательной системы, а также улучшенный климат-контроль. Рулевое колесо теперь будет трехспицевым. Изменению подвергся и дизайн внутренних частей дверей, он стал более привлекательным и функциональным.
Французский бренд Citroen пока не раскрыл иные подробности новой генерации седана C4. Эксперты отмечают, информацию о датах официальной презентации новинки и примерном времени выхода на мировой рынок стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.
Основные изменения коснулись моторной гаммы седана C4, а также оснащения и отделки ее салона. Покупателю предложат на выбор всего два варианта двигателя. Первый – это 1,2-литровый турбированный силовой агрегат, генерирующий 136 лошадиных сил, а второй – это 1,6-литровый мотор, чья мощность составит 167 «лошадок».
Салон новинки похвастается новым стилем отделки и измененным сочетанием цветов: черного и светло-коричневого. Покупателю предложат новую приборную панель, широкоформатный 9-дюймовый сенсорный дисплей для современной информационно-развлекательной системы, а также улучшенный климат-контроль. Рулевое колесо теперь будет трехспицевым. Изменению подвергся и дизайн внутренних частей дверей, он стал более привлекательным и функциональным.
Французский бренд Citroen пока не раскрыл иные подробности новой генерации седана C4. Эксперты отмечают, информацию о датах официальной презентации новинки и примерном времени выхода на мировой рынок стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:16