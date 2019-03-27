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Бренд Citroen готовит к выпуску седан C4 новой генерации

Французский бренд Citroen готовит к выпуску седан C4 новой генерации. В Сети опубликованы снимки новинки и некоторые ее ходовые характеристики.
Бренд Citroen готовит к выпуску седан C4 новой генерации

Основные изменения коснулись моторной гаммы седана C4, а также оснащения и отделки ее салона. Покупателю предложат на выбор всего два варианта двигателя. Первый – это 1,2-литровый турбированный силовой агрегат, генерирующий 136 лошадиных сил, а второй – это 1,6-литровый мотор, чья мощность составит 167 «лошадок».

Салон новинки похвастается новым стилем отделки и измененным сочетанием цветов: черного и светло-коричневого. Покупателю предложат новую приборную панель, широкоформатный 9-дюймовый сенсорный дисплей для современной информационно-развлекательной системы, а также улучшенный климат-контроль. Рулевое колесо теперь будет трехспицевым. Изменению подвергся и дизайн внутренних частей дверей, он стал более привлекательным и функциональным.

Французский бренд Citroen пока не раскрыл иные подробности новой генерации седана C4. Эксперты отмечают, информацию о датах официальной презентации новинки и примерном времени выхода на мировой рынок стоит ожидать уже в ближайшие месяцы.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:16

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