АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Поклонники перепутали Ренату Литвинову с Аллой Пугачевой из-за новой стрижки актрисы

Знаменитая отечественная актриса Рената Литвинова показала интересный черно-белый кадр в личном блоге Instagram. Из-за новой стрижки и необычного образа поклонники перепутали ее с Аллой Пугачевой.
Поклонники перепутали Ренату Литвинову с Аллой Пугачевой из-за новой стрижки актрисы

Рената Литвинова часто демонстрирует фанатам яркие и неожиданные снимки, участвуя в различных фотосессиях. В этот раз 52-летняя актриса решила удивить подписчиков демоническим амплуа. Звезда опубликовала черно-белый кадр, где запечатлена с небрежно уложенными волосами, ярким макияжем, в кожаной куртке.

Поклонники знаменитости высоко оценили эффектный, рок-н-рольный стиль кумира. Большинство комментаторов заметили, что на новом снимке Рената Литвинова очень напоминает Аллу Пугачеву и Татьяну Доронину: «Алла Борисовна», «А-ля Доронина, «На Пугачеву похожи», «Что-то есть от Пугачевой». Почитатели творчества Литвиновой отметили, что результаты дерзкого и смелого эксперимента оказались впечатляющими.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ПФР разрешил получать социальные пенсии
«Обожаю твой ангельский голос»: Филипп
Бренд Citroen готовит к выпуску седан
Умер космонавт и герой СССР Валерий
Медики: Пациенты с болезнями легких
Поклонники перепутали Ренату Литвинову
Chevrolet презентовал седан Onix со
Российские знаменитости выступили с
Юлия Паршута раскрыла секрет красоты и
В РФ подорожали автомобили Genesis 2019
Звезда сериала «Клуб» Екатерина Кабак
Супруга актера Георгия Тесли-Герасимова
Aurus выпустит новый кабриолет на смену
Вячеслав Мясников опубликовал шуточный
«Билайн» предоставит пользователям
На проекте "Дом-2" появилась бывшая
Светлаков и Незлобин заставили
Британские СМИ озвучили пророчество
Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова
В России создали премиальный «кровавый»
Роман Панов дал откровенное интервью
Huawei принимает предзаказы на смартфон
Светлана Ходченкова показала фото с
В чужом лице мозг в первую очередь
На телеканале ТНТ 7 апреля стартует
Актер Станислав Садальский рассказал о
Станислав Барецкий рассказал о планах
Физики раскрыли работу смертельной
Светлана Бондарчук снялась в
Кристина Асмус: «Муж любит все
Просмотреть все новости