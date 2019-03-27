Поклонники перепутали Ренату Литвинову с Аллой Пугачевой из-за новой стрижки актрисы

Рената Литвинова часто демонстрирует фанатам яркие и неожиданные снимки, участвуя в различных фотосессиях. В этот раз 52-летняя актриса решила удивить подписчиков демоническим амплуа. Звезда опубликовала черно-белый кадр, где запечатлена с небрежно уложенными волосами, ярким макияжем, в кожаной куртке.Поклонники знаменитости высоко оценили эффектный, рок-н-рольный стиль кумира. Большинство комментаторов заметили, что на новом снимке Рената Литвинова очень напоминает Аллу Пугачеву и Татьяну Доронину: «Алла Борисовна», «А-ля Доронина, «На Пугачеву похожи», «Что-то есть от Пугачевой». Почитатели творчества Литвиновой отметили, что результаты дерзкого и смелого эксперимента оказались впечатляющими.