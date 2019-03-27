Медики: Пациенты с болезнями легких чаще страдают от сердечных приступов





Группа научных сотрудников из Медицинской школы Астон и Университета Манчестера провели исследование, в котором задействовали 100 тысяч пациентов с заболеваниями легких. За 14 лет эксперимента ученые выяснили, что люди с диабетом и высоким давлением обладают повышенным риском появления сердечного приступа. Также стало известно, что у пациентов с астмой на 50% увеличивался риск возникновения ишемической болезни сердца, на 60% у лиц с фиброзом, и на 70% у больных хроническим обструктивным заболеванием.Страдающие болезнями легких пациенты с меньшей вероятностью могут получать лечение в связи со сложностями в диагностике. Вскоре медики проведут дополнительное исследование с целью получения эффективных методик лечения данных недугов, предварительно выявив связь между плохим функционированием сердца и легких.