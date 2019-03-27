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На проекте "Дом-2" появилась бывшая девушка Романа Гриценко

Мы уже сообщали, что участник "Дома-2" Роман Гриценко ушел с телестройки к своей новой девушке Евгении.

И вот Женя лично появилась на лобном месте реалити-шоу.

На проекте "Дом-2" появилась бывшая девушка Романа Гриценко

Никто и не мог подумать, что молодой человек уйдет с телестройки всего лишь через неделю, после прихода. Роман сперва пришел на проект, чтобы выстраивать отношения с Ирой Пинчук, ну что-то там застопорилось и всё это вызвало большие подозрения.

Позже было установлено, что вне реалити-шоу у Гриценко есть незаконченные отношения с девушкой, которую он любит и зовут её Женя. Парень сам говорил, что эти отношения давно закончены и он уже готов к новой любви.

Оказалось, что Рома лукавил.

На проекте "Дом-2" появилась бывшая девушка Романа Гриценко

Сегодня в эфире как раз и появится экс-любовь Гриценко. Он уже рассказал, что чувства к Ире были простой интрижкой, а на самом деле он и сейчас любит Женю, которая как раз и пришла к Роме на "Дом-2".

Есть информация, что Гриценко на лобном стал вести себя довольно надменно. Ну, а то, что он ругался с сотрудниками и подрался с охранниками, мы уже писали. Молодой человек окончательно покинул проект, гордо унеся на лице синяк от удара сотрудника охраны.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:54

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