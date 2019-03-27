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Российские знаменитости выступили с поздравлениями в честь Всемирного дня театра

Многие российские знаменитости выступили со своими поздравлениями в честь Всемирного дня театра, отмечаемого 27 марта. В их числе оказался Олег Меньшиков, Владимир Машков, Станислав Садальский, Филипп Киркоров и Любовь Толкалина.
Российские знаменитости выступили с поздравлениями в честь Всемирного дня театра

Деятели театрального искусства в основном выбрали для своих поздравлений социальную сеть Instagram. Олег Меньшиков отметил, что главное в этом виде искусства – это момент единения актеров и зрителей. Он безумно рад тому, что театры по всему миру продолжают собирать аншлаги прямо во время премьер крупнейших голливудских блокбастеров. По мнению Олега Меньшикова, это придает силы всем тем, кто связан с этим искусством.

Художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков тоже не забыл об Всемирном празднике. Он был более краток и просто поздравил своих подписчиков и коллег с этой важной датой.
Российские знаменитости выступили с поздравлениями в честь Всемирного дня театра

Актер Станислав Садальский даже в этот праздник решил не отходить от своего фирменного стиля общения. Он заявил, что театр, в отличии от современной эстрады, способен удовлетворить нужды самых умных людей.

Исполнитель Филипп Киркоров тоже не остался в стороне. Свои поздравления артист сопроводил кадрами собственного выступления с «Арией Мистера Икс» Георга Отса.

Актриса Любовь Толкалина поделилась с поклонниками сценическими фотографиями десятилетней давности. По мнению артистки, к театру причастен любой человек, поэтому с этим праздником можно поздравлять каждого встречного.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:50

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