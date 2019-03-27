Chevrolet презентовал седан Onix со спортивным салоном
Chevrolet выпустит на рынок очередной четырхдверный автомобиль Onix. Благодаря опубликованным фотографиям стало известно, что транспорт оснащен спортивным салоном.
Официальная премьера седана прошла на минувшей неделе, но узнать все подробности модели тогда журналистам не удалось. Теперь же выяснились все параметры новинки производителя. Сконструированная модель Chevrolet Onix на базе Cruze первоначально позиционировалась, как измененная версия седана Cavalier. В этих автомобилях имеются облегченное шасси Delta, барабанные тормоза и полузависимая задняя подвеска, что и объединяет эти модификации.
Onix со спортивным салоном будет продаваться с 16-ми дисками и зеркалами черного цвета с красными акцентами. Под капотом будет располагаться литровый двигатель, генерирующий мощность в 116 лошадиных сил, а также 1,3-литровый агрегат на 103 «лошади». Точная цена новинки Chevrolet пока неизвестна, но по мнению экспертов, она явно не будет реализована дороже, чем Cavalier (764 000 рублей).
Официальная премьера седана прошла на минувшей неделе, но узнать все подробности модели тогда журналистам не удалось. Теперь же выяснились все параметры новинки производителя. Сконструированная модель Chevrolet Onix на базе Cruze первоначально позиционировалась, как измененная версия седана Cavalier. В этих автомобилях имеются облегченное шасси Delta, барабанные тормоза и полузависимая задняя подвеска, что и объединяет эти модификации.
Onix со спортивным салоном будет продаваться с 16-ми дисками и зеркалами черного цвета с красными акцентами. Под капотом будет располагаться литровый двигатель, генерирующий мощность в 116 лошадиных сил, а также 1,3-литровый агрегат на 103 «лошади». Точная цена новинки Chevrolet пока неизвестна, но по мнению экспертов, она явно не будет реализована дороже, чем Cavalier (764 000 рублей).
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:55