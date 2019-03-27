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В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года

В России подорожали автомобили 2019 года, выпущенные компанией Genesis. Об этом свидетельствует статистика «Автостата».
В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года

Автомобили G70 и G90 ныне подорожали. Сейчас наиболее доступная модификация G70, оснащенная двухлитровым агрегатом с мощностью в 197 лошадиных сил, продается по цене 2,1 миллиона рублей. Почти на 400 000 рублей больше обойдется модель Advance, оснащенная 247-силовым мотором, а топ-версия Supreme с теми же параметрами стоит чуть больше трех миллионов.

Стандартная версия G90 экспертами оценивается в 4,8 миллионов. За такие деньги покупатель получает машину с агрегатом на 3,8 литров и отдачей в 309 «лошадей». За автомобиль с максимальными для своего класса характеристиками дилеры просят 5,5 миллионов рублей.

Стоимость транспортных средств Genesis 2018 года осталась прежней. К слову, в январе-феврале реализаторы продали 428 машин, что в 3,8 раза больше показателей аналогичного периода ушедшего года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:30

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