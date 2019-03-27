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Звезда сериала «Клуб» Екатерина Кабак рассказала, как быстро вернуть фигуру после родов

Звезда сериала «Клуб» актриса Екатерина Кабак родила дочку 5 месяцев назад. Несмотря на это, она быстро вернула прежнюю форму после родов и рассказала журналистам, как именно это сделала.
Звезда сериала «Клуб» Екатерина Кабак рассказала, как быстро вернуть фигуру после родов

Актриса Екатерина Кабак скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Несмотря на то, что знаменитость уже успела родить дочку Кристину, она до сих пор не назвала имя своего избранника. Единственное, что известно по этой теме – артистка вышла замуж в 2017 году. Несмотря на этой, Екатерина Кабак не особо скрывала факт своей беременности и даже появлялась на светских мероприятиях в облегающей одежде, подчеркивающей ее округлый живот.

Больше всего поклонников звезды сериала «Клуб» удивила та скорость, с которой знаменитость успела вернуть свою прежнюю форму. Сама актриса отмечает, что сильно переживала относительно предстоящей беременности, ведь у нее маленький рост (158 сантиметров) и предрасположенность к полноте. Несмотря на это, сразу после родов Екатерина Кабак похудела на 2 килограмма. Знаменитость не поверила своим глазам и домашним весам, поэтому перепроверила результат на другом устройстве.

Единственное, отмечает звезда сериала «Клуб», у нее значительно испортился общий тонус живота. Это заставило ее усердно работать над этой частью тела. Екатерина Кабак регулярно занималась в зале, применяла упражнение «вакуум пресса», а также принимала контрастный душ и растирала кожу обычным снегом. Такой подход позволил ей быстро вернуть свою прежнюю форму.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:24

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