Роман Панов дал откровенное интервью журналистам федеральных СМИ





Киселев также поблагодарил Панова за проделанную работу и отметил, что за период его работы в ведомстве удалось упорядочить внутренний рынок и устранить конкуренцию между профильными структурами. Выручка холдинга за минувшие шесть лет выросла почти в пять раз. При Панове до 38 процентов увеличилась и результативность работ по госконтрактам. Общая сумма инвестиций за соответствующий период преумножилась в десять раз.Всего неделю назад еще при руководстве Романа Панова был подписан масштабный контракт на проведение геологических работа в Бахрейне. До этого по поводу проекта общались Владимир Путин с Хамадом ибн Иса Аль Халифа. Аналитики называли соглашение выходом России на новый уровень на мировой арене.Константин Бакулев, являющийся директором Института социально-экономической модернизации, рассказал, что РФ обладает большим потенциалом, который можно реализовывать еще длительное время на рынке экспорта. Геологическая разведка также является важной составляющей в процессе привлечения иностранных инвестиций.Панов даже после увольнения с должности главы Росгеологии останется в совете директоров холдинга. Также за заслуги он удостоился памятного наградного знака за развитие геологии в стране.