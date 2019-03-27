Роман Панов дал откровенное интервью журналистам федеральных СМИ
Роман Панов, являющийся бывшим главой Росгеологии, далее первое крупное интервью для российских журналистов. По его словам, на момент принятия решения о его отставке он находился в командировке. Акционер в лице Росимущества уведомил его уже после окончательного вердикта. Официальная формулировка гласила, что Панов лишился должности ввиду «плановой ротации кадров». Об этом ему рассказал Евгений Киселев, являющийся главой Роснедр.
Киселев также поблагодарил Панова за проделанную работу и отметил, что за период его работы в ведомстве удалось упорядочить внутренний рынок и устранить конкуренцию между профильными структурами. Выручка холдинга за минувшие шесть лет выросла почти в пять раз. При Панове до 38 процентов увеличилась и результативность работ по госконтрактам. Общая сумма инвестиций за соответствующий период преумножилась в десять раз.
Всего неделю назад еще при руководстве Романа Панова был подписан масштабный контракт на проведение геологических работа в Бахрейне. До этого по поводу проекта общались Владимир Путин с Хамадом ибн Иса Аль Халифа. Аналитики называли соглашение выходом России на новый уровень на мировой арене.
Константин Бакулев, являющийся директором Института социально-экономической модернизации, рассказал, что РФ обладает большим потенциалом, который можно реализовывать еще длительное время на рынке экспорта. Геологическая разведка также является важной составляющей в процессе привлечения иностранных инвестиций.
Панов даже после увольнения с должности главы Росгеологии останется в совете директоров холдинга. Также за заслуги он удостоился памятного наградного знака за развитие геологии в стране.
Киселев также поблагодарил Панова за проделанную работу и отметил, что за период его работы в ведомстве удалось упорядочить внутренний рынок и устранить конкуренцию между профильными структурами. Выручка холдинга за минувшие шесть лет выросла почти в пять раз. При Панове до 38 процентов увеличилась и результативность работ по госконтрактам. Общая сумма инвестиций за соответствующий период преумножилась в десять раз.
Всего неделю назад еще при руководстве Романа Панова был подписан масштабный контракт на проведение геологических работа в Бахрейне. До этого по поводу проекта общались Владимир Путин с Хамадом ибн Иса Аль Халифа. Аналитики называли соглашение выходом России на новый уровень на мировой арене.
Константин Бакулев, являющийся директором Института социально-экономической модернизации, рассказал, что РФ обладает большим потенциалом, который можно реализовывать еще длительное время на рынке экспорта. Геологическая разведка также является важной составляющей в процессе привлечения иностранных инвестиций.
Панов даже после увольнения с должности главы Росгеологии останется в совете директоров холдинга. Также за заслуги он удостоился памятного наградного знака за развитие геологии в стране.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:08