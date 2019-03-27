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Супруга актера Георгия Тесли-Герасимова Анна Сафонова считает его племянницу тайной любовницей

Супруга популярного отечественного актера Георгия Тесли-Герасимова считает племянницу мужа тайной любовницей. Анна Сафонова решила разоблачить неверного избранника и пригласила его в студию «На самом деле».
Супруга актера Георгия Тесли-Герасимова Анна Сафонова считает его племянницу тайной любовницей

Жена артиста рассказала ведущему шоу Дмитрию Шепелеву и зрителям, что знаменитый муж снял для Дарьи Амелиной, которую представил, как дочь его двоюродного брата, квартиру по соседству. По словам гостьи программы, Тесля-Герасимов тайно посещает девушку. Она также отметила, что якобы племянница мужа приехала в начале этого месяца из Иркутской области поступать в театральное училище.

Анна Сафонова сомневается в родственных связях между супругом и Амелиной. Она заявила, что соседи не раз видели авто артиста, припаркованное возле дома «племянницы» в рабочее время. Подозрения жены актера вызывает и тот факт, что девушка не может вспомнить девичью фамилию матери. Сафонова не может не ревновать, когда избранник заявляет, что на работе, а сам оставляет машину в трех кварталах от дома.

Дмитрий Шепелев был очень удивлен поведением Георгия Тесли-Герасимова, который позже появился в студии шоу. Звезда сериала «След» постарался убедить всех, что просто помогает родственнице встать на ноги в Москве. Гостьей проекта «На самом деле» стала и сама виновница споров – Дарья Амелина. Девушка отрицала обвинения супруги актера, однако на ток-шоу пригласили юриста Александра Бенхина, заявившего, что предполагаемая племянница носит фамилию Заец от рождения и родилась в Москве. По словам адвоката, девушке 20 лет, а не 26, как настоящей родственнице актера.

Генетическое исследование составило 1,5%. 98%. Это доказало, что Тесля-Герасимов и Амелина не родственники. После теста актер продолжил отрицать роман с девушкой. Артисту пришлось сбежать из студии, когда появился брат героини Михаил Заец, подтвердивший связь сестры и актера.
Супруга актера Георгия Тесли-Герасимова Анна Сафонова считает его племянницу тайной любовницей

Ведущий ток-шоу признался, что рассчитывал услышать откровенное признание от артиста, и назвал подлостью поступок звезды.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:16

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