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Вячеслав Мясников опубликовал шуточный пост в Instagram по поводу распространителей спама

Юморист Вячеслав Мясников опубликовал в своем микроблоге Instagram шуточный пост по поводу распространителей спама в социальных сетях. Видимо участник шоу «Ваши пельмени» устал читать у себя на странице нелепые записи о «больших заработках».

Вячеслав Мясников опубликовал шуточный пост в Instagram по поводу распространителей спама

В шуточной речи Вячеслав Мясников написал, что каждый день ему приходит около 50 подобных комментариев. Юморист задался вопросом о том, кто такая эта «Полинка», к которой обращаются в записях. Он пригрозил, что «идет ее искать». Кроме смешного текста внимание фолловеров артиста привлек и его образ на фото. На снимке запечатлен коллега Андрея Рожкова в пальто, которое ему явно не по размеру. Участник шоу «Ваши пельмени» надел смешной парик, поэтому напомнил поклонникам огородное пугало. Также подписчики отметили смешные короткие штаны юмориста, которые дополнили его образ.

Недавно Вячеслав Мясников и его напарник по шоу «Ваши пельмени» вернулись из гастрольного тура по Германии. На их концертах были аншлаги. Юмористы больше не выступают в составе популярного шоу «Уральские пельмени», но на концертах в Екатеринбурге звезд можно увидеть в компании их бывших коллег на одной сцене.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:00

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