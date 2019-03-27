Светлаков и Незлобин заставили Киркорова ловить курицу в шоу «Слава богу, ты пришел!»
Сергей Светлаков и Александр Незлобин станут ведущими нового сезона шоу «Слава богу, ты пришел!». В нем они заставили короля эстрады Филиппа Киркорова ловить курицу и играть на гармошке.
5 апреля на экраны выходит новый сезон телешоу «Слава богу, ты пришел!». Сергей Светлаков и Александр Незлобин будут проверять представителей российского шоу-бизнеса в их способности к импровизации. Гостям предложат решать необычные задачи и получать за это определенные вознаграждения. Участником одного из выпусков станет король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Его заставят одевать кокошник, читать рэп на публике, играть на гармошке и ловить курицу, а все это будут комментировать другие приглашенные звездные участники и сами ведущие.
Уже анонсирован целый список гостей второго сезона телешоу «Слава богу, ты пришел!». В него попали: Валерия, Пелагея, Вадим Галыгин и многие другие. Еще одной неожиданностью обновленного формата станет второй ведущий. Раньше в этой роли выступал только Сергей Светлаков, а теперь к нему присоединится продюсер проекта Александр Незлобин. В конце каждого выпуска три приглашенные звезды примут участие в совместной импровизации.
Премьера нового сезона проекта состоится 5 марта. Далее выпуски будут выходить каждую пятницу в 23:00, всего их запланировано 12.
5 апреля на экраны выходит новый сезон телешоу «Слава богу, ты пришел!». Сергей Светлаков и Александр Незлобин будут проверять представителей российского шоу-бизнеса в их способности к импровизации. Гостям предложат решать необычные задачи и получать за это определенные вознаграждения. Участником одного из выпусков станет король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Его заставят одевать кокошник, читать рэп на публике, играть на гармошке и ловить курицу, а все это будут комментировать другие приглашенные звездные участники и сами ведущие.
Уже анонсирован целый список гостей второго сезона телешоу «Слава богу, ты пришел!». В него попали: Валерия, Пелагея, Вадим Галыгин и многие другие. Еще одной неожиданностью обновленного формата станет второй ведущий. Раньше в этой роли выступал только Сергей Светлаков, а теперь к нему присоединится продюсер проекта Александр Незлобин. В конце каждого выпуска три приглашенные звезды примут участие в совместной импровизации.
Премьера нового сезона проекта состоится 5 марта. Далее выпуски будут выходить каждую пятницу в 23:00, всего их запланировано 12.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:41