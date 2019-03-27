Британские СМИ озвучили пророчество Нострадамуса о России и 2019 годе
Британские СМИ озвучили пророчество Мишеля Нострадамуса о России, США и 2019 годе. Провидец описал в своих стихах крупное столкновение на Ближнем Востоке.
Daily Express связался с Крейгом Хэмилтон-Паркером, экстрасенсом, расшифровавшим катрены Нострадамуса о России и Америке в 2019 году. Как пишет "ПолитРоссия", по мнению ясновидца, человечество ожидают события, которые определят судьбу многих стран. В конце текущего года на Ближнем Востоке произойдёт серьёзное столкновение, однако в полноценную войну оно не перерастёт.
В стихах, по словам экстрасенса, также есть упоминания о взаимоотношениях между США и Россией. В 2019-м страны наконец найдут общий язык, договорившись по некотором ключевым вопросам. В скором времени произойдёт подписание важного международного документа.
Отметим, что Нострадамус прославился благодаря некоторым предсказаниям, по мнению его поклонников, сбывшимся в деталях. Писал ясновидец о политическом успехе Гитлера, лондонском пожаре 1666 года, а также о смерти Генриха II, короля Франции.
Daily Express связался с Крейгом Хэмилтон-Паркером, экстрасенсом, расшифровавшим катрены Нострадамуса о России и Америке в 2019 году. Как пишет "ПолитРоссия", по мнению ясновидца, человечество ожидают события, которые определят судьбу многих стран. В конце текущего года на Ближнем Востоке произойдёт серьёзное столкновение, однако в полноценную войну оно не перерастёт.
В стихах, по словам экстрасенса, также есть упоминания о взаимоотношениях между США и Россией. В 2019-м страны наконец найдут общий язык, договорившись по некотором ключевым вопросам. В скором времени произойдёт подписание важного международного документа.
Отметим, что Нострадамус прославился благодаря некоторым предсказаниям, по мнению его поклонников, сбывшимся в деталях. Писал ясновидец о политическом успехе Гитлера, лондонском пожаре 1666 года, а также о смерти Генриха II, короля Франции.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:30