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Британские СМИ озвучили пророчество Нострадамуса о России и 2019 годе

Британские СМИ озвучили пророчество Мишеля Нострадамуса о России, США и 2019 годе. Провидец описал в своих стихах крупное столкновение на Ближнем Востоке.
Британские СМИ озвучили пророчество Нострадамуса о России и 2019 годе

Daily Express связался с Крейгом Хэмилтон-Паркером, экстрасенсом, расшифровавшим катрены Нострадамуса о России и Америке в 2019 году. Как пишет "ПолитРоссия", по мнению ясновидца, человечество ожидают события, которые определят судьбу многих стран. В конце текущего года на Ближнем Востоке произойдёт серьёзное столкновение, однако в полноценную войну оно не перерастёт.

В стихах, по словам экстрасенса, также есть упоминания о взаимоотношениях между США и Россией. В 2019-м страны наконец найдут общий язык, договорившись по некотором ключевым вопросам. В скором времени произойдёт подписание важного международного документа.

Отметим, что Нострадамус прославился благодаря некоторым предсказаниям, по мнению его поклонников, сбывшимся в деталях. Писал ясновидец о политическом успехе Гитлера, лондонском пожаре 1666 года, а также о смерти Генриха II, короля Франции.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:30

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