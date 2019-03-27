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«Билайн» предоставит пользователям дополнительный трафик за хороший сон и отказ от вечернего смартфона

Пользователи тарифов «Билайна» могут получить дополнительные гигабайты интернета или бесплатно его раздавать за временный отказ от вечернего смартфона, хороший сон и прогулки. Компания представила новые сервисы после успеха акции «Гиги за шаги».
«Билайн» предоставит пользователям дополнительный трафик за хороший сон и отказ от вечернего смартфона

Принять участие в акции могут пользователи тарифов «Первые гиги», «Анлим» и «Супер Анлим». Чтобы обзавестись новым трафиком, необходимо спать не меньше восьми часов в сутки или не пользоваться мобильным гаджетом не менее двух часов в день. За это юзер станет получать ежедневно по 50 Мб, а потребители безлимитного Интернета получат возможность бесплатно раздавать трафик другим устройствам, но не больше одного часа в сутки.

Принимая участие сразу в нескольких акциях «Билайна» клиент получает до 6 Гб дополнительного интернета в месяц. Подключиться к ним можно во всем регионах страны, кроме Крыма, Севастополя и Чукотки.

Ранее «Билайн» презентовал технологию искусственного интеллекта, которая поможет предпринимателям в продвижении их бизнеса. Система обладает потенциалом оптимизации процессов во всех сферах деятельности. Корпоративные клиенты фирмы обзаведутся инструментом, на базе машинного обучения с огромной базой данных.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:55

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