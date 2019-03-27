АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова запретить фильм «Братство» к 9 мая является «мракобесием»

Режиссер Павел Лунгин в интервью журналистам «Говорит Москва» заявил, что он считает призыв сенатора Игоря Морозова запретить показ фильма «Братство» к 9 мая «мракобесием». Создатель картины не понимает, почему политика смутили некоторые моральные ценности героев новой киноленты.

Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова запретить фильм «Братство» к 9 мая является «мракобесием»


Ранее стало известно о том, что член Совета Федерации, представляющий Рязанскую область, призвал запретить фильм «Братство», снятый Павлом Лунгиным. В фильме рассказано о действиях советских войск в Афганистане. Сенатор Павел Лунгин после предпоказа картины выступил против того, чтобы ее показывали 9 мая.

Режиссера картины возмутило такое предложение политика. Он считает, что это «поведение мракобеса», который «боится другого мнения, правды и объективности». Павел Лунгин заявил, что фильм «Братство» снималось с уважением к людям, которые служили в Афганистане. Но наравне с подвигами советских солдат в киноленте показаны эпизоды грабежей и воровства. Именно этот момент не понравился сенатору, так как он убежден, что солдаты не могли себя вести подобным образом.

Павел Лунгин по просьбе Игоря Морозова организовал предпоказ фильма в зале Минкульта. Но на просмотр картины пришли политики, которые изначально были настроены на негатив. Режиссер признался, что почувствовал себя «мальчиком для битья».

Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова запретить фильм «Братство» к 9 мая является «мракобесием»


Сценарий фильма «Братство» написал сын режиссера, Александр Лунгин. Съемки походили в нескольких районах Дагестана. Больше всего Павла Лунгина впечатлила во время работы над картиной встреча с генералом армии запаса Николаем Ковалевым, который в то время служил в Афганистане. Лента основана на его воспоминаниях.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Мясников опубликовал шуточный
«Билайн» предоставит пользователям
На проекте "Дом-2" появилась бывшая
Светлаков и Незлобин заставили
Британские СМИ озвучили пророчество
Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова
В России создали премиальный «кровавый»
Роман Панов дал откровенное интервью
Huawei принимает предзаказы на смартфон
Светлана Ходченкова показала фото с
В чужом лице мозг в первую очередь
На телеканале ТНТ 7 апреля стартует
Актер Станислав Садальский рассказал о
Станислав Барецкий рассказал о планах
Физики раскрыли работу смертельной
Светлана Бондарчук снялась в
Кристина Асмус: «Муж любит все
Супруга Георгия Данелии рассказала о
"А с кем Платон?": Ксения Собчак и
Актер Сергей Проханов рассказал о
Археологи нашли причину падения
Солистка группы «Фабрика» Саша
Певица Ханна открыла поклонникам 7
Владельцы LADA 4x4 раскритиковали
Дочь Сергея Шнурова прокомментировала
Биотехнологии позволят современным
Дайвер был заключен в объятия
Бывший муж Татьяны Васильевой негативно
Певица Татьяна Котова призвала
Екатерина Вуличенко оценила фото
Просмотреть все новости