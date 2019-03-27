Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова запретить фильм «Братство» к 9 мая является «мракобесием»





Ранее стало известно о том, что член Совета Федерации, представляющий Рязанскую область, призвал запретить фильм «Братство», снятый Павлом Лунгиным. В фильме рассказано о действиях советских войск в Афганистане. Сенатор Павел Лунгин после предпоказа картины выступил против того, чтобы ее показывали 9 мая.Режиссера картины возмутило такое предложение политика. Он считает, что это «поведение мракобеса», который «боится другого мнения, правды и объективности». Павел Лунгин заявил, что фильм «Братство» снималось с уважением к людям, которые служили в Афганистане. Но наравне с подвигами советских солдат в киноленте показаны эпизоды грабежей и воровства. Именно этот момент не понравился сенатору, так как он убежден, что солдаты не могли себя вести подобным образом.Павел Лунгин по просьбе Игоря Морозова организовал предпоказ фильма в зале Минкульта. Но на просмотр картины пришли политики, которые изначально были настроены на негатив. Режиссер признался, что почувствовал себя «мальчиком для битья».Сценарий фильма «Братство» написал сын режиссера, Александр Лунгин. Съемки походили в нескольких районах Дагестана. Больше всего Павла Лунгина впечатлила во время работы над картиной встреча с генералом армии запаса Николаем Ковалевым, который в то время служил в Афганистане. Лента основана на его воспоминаниях.