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В России создали премиальный «кровавый» Tsar-телефон в честь Ивана Грозного

В России создали необычный премиальный «кровавый» кнопочный Tsar-телефон в честь Ивана Грозного. Разработкой занималась компания Caviar, в продаже появилась целая линейка подобных устройств.
В России создали премиальный «кровавый» Tsar-телефон в честь Ивана Грозного

Свою очередную коллекцию производитель премиальных телефонов представил совсем недавно. В нее войдут устройства, посвященные правителям и основателям династий многих стран мира. Россиян среди всей этой линейки привлечет именно «кровавый» Tsar-телефон, посвященный Ивану Грозному. Он выполнен в шестиугольном корпусе из черного оникса и красной кожи аллигатора. Также данная модель похвастается гербом РФ и золотым орнаментом. Цена этого устройства стартует от 239 тысяч рублей.

Самым дорогим Tsar-телефоном оказался «Золотой шейх». Данное устройство обойдется в 2,4 млн рублей и должно заинтересовать покупателей из ОАЭ. Модель создана в честь шейха Заида Ибн Суллтана Аль Нахайяна. Весь корпус устройства отлит из чистого золота весом 300 грамм. Всего компания Caviar изготовила 7 экземпляров в честь числа ОАЭ.
В России создали премиальный «кровавый» Tsar-телефон в честь Ивана Грозного

Также в премиальной коллекции Tsar-телефонов будут модели, посвященные правителям и основателям династий из других стран мира. В их числе: король Карл Великий, китайский император Цинь Ши Хуанди, вьетнамский правитель Хунгам. Все эти устройства обойдутся покупателям по цене от 239 тысяч рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:16

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