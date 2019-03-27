В России создали премиальный «кровавый» Tsar-телефон в честь Ивана Грозного
В России создали необычный премиальный «кровавый» кнопочный Tsar-телефон в честь Ивана Грозного. Разработкой занималась компания Caviar, в продаже появилась целая линейка подобных устройств.
Свою очередную коллекцию производитель премиальных телефонов представил совсем недавно. В нее войдут устройства, посвященные правителям и основателям династий многих стран мира. Россиян среди всей этой линейки привлечет именно «кровавый» Tsar-телефон, посвященный Ивану Грозному. Он выполнен в шестиугольном корпусе из черного оникса и красной кожи аллигатора. Также данная модель похвастается гербом РФ и золотым орнаментом. Цена этого устройства стартует от 239 тысяч рублей.
Самым дорогим Tsar-телефоном оказался «Золотой шейх». Данное устройство обойдется в 2,4 млн рублей и должно заинтересовать покупателей из ОАЭ. Модель создана в честь шейха Заида Ибн Суллтана Аль Нахайяна. Весь корпус устройства отлит из чистого золота весом 300 грамм. Всего компания Caviar изготовила 7 экземпляров в честь числа ОАЭ.
Также в премиальной коллекции Tsar-телефонов будут модели, посвященные правителям и основателям династий из других стран мира. В их числе: король Карл Великий, китайский император Цинь Ши Хуанди, вьетнамский правитель Хунгам. Все эти устройства обойдутся покупателям по цене от 239 тысяч рублей.
Свою очередную коллекцию производитель премиальных телефонов представил совсем недавно. В нее войдут устройства, посвященные правителям и основателям династий многих стран мира. Россиян среди всей этой линейки привлечет именно «кровавый» Tsar-телефон, посвященный Ивану Грозному. Он выполнен в шестиугольном корпусе из черного оникса и красной кожи аллигатора. Также данная модель похвастается гербом РФ и золотым орнаментом. Цена этого устройства стартует от 239 тысяч рублей.
Самым дорогим Tsar-телефоном оказался «Золотой шейх». Данное устройство обойдется в 2,4 млн рублей и должно заинтересовать покупателей из ОАЭ. Модель создана в честь шейха Заида Ибн Суллтана Аль Нахайяна. Весь корпус устройства отлит из чистого золота весом 300 грамм. Всего компания Caviar изготовила 7 экземпляров в честь числа ОАЭ.
Также в премиальной коллекции Tsar-телефонов будут модели, посвященные правителям и основателям династий из других стран мира. В их числе: король Карл Великий, китайский император Цинь Ши Хуанди, вьетнамский правитель Хунгам. Все эти устройства обойдутся покупателям по цене от 239 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:16