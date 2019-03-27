Светлана Ходченкова показала фото с полотенцем на голове в автомобиле

В аккаунте Instagram актрисы появился интересный снимок, где она запечатлена в машине в фиолетовом свитере, солнцезащитных очках, наброшенной на плечи кожаной куртке. На голове у звезды «красуется» белое полотенце. В комментарии Светлана Ходченкова пожелала пользователям доброго утра. Судя по кадру, она опаздывала на съемочную площадку и, не успев высушить голову, решила поехать с «тюрбаном».Поклонники не могли не обратить внимание на публикацию кумира и принялись обсуждать внешность актрисы: «Ну почему же вы такая идеальная», «Жизнь в машине», «Клевая прическа». Несколько почитателей творчества артистки решили поздравить Ходченкову с Всемирным днем театра и оценили игру звезды в продолжении сериала «Годунов»: «Браво», «Всем царицам царица», «Супер актриса».