Huawei принимает предзаказы на смартфон P30 Lite





Гаджет предлагается в белом, фиолетово-синем и черном цветах. Его станут продавать во всем мире, и оснащен он теми же параметрами, что и китайский аппарат Nova 4e. Huawei P30 Lite получил от разработчиков 6,15-дюймовый экран, тройную основную камеру на 24,8 и 2 Мп, фронтальную на 32 Мп и батарею емкостью 3340 мАч, а также сканер отпечатков пальцев. В роли платформы изобретения служат процессор Kirin 710, 6 Гб оперативной и 128 Гб внедренной памяти. Из фирменных технологий стоит отметить GPU Turbo 2.0, а работает смартфон на OC Androd 9.0.Спустя время Huawei P30 Lite появится в продаже и в России. Жители Канады могут приобрести модель за 335 долларов, а Филиппин за 322 «зеленых».