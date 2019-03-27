Актер Станислав Садальский рассказал о "гетто" в Гамбурге





Актер отмечает, он никогда не думал, что встретит подобный вид в одном из крупнейших городов Европы. Свои слова Станислав Садальский сопроводил фотографией одного из районов мегаполиса и отметил, что он выглядит, как настоящее гетто. На снимках виден двор, полностью заставленный автомобилями. Транспортных средств очень много и стоят они не только в положенных местах, но и на газонах с тротуарами.Подобная ситуация очень озадачила актера, и он признался, что не ожидал встретить подобное «машинное гетто» в Гамбурге. Артист отметил, что воздух в городе достаточно загазован и увиделся, как люди живут в такой обстановке. По словам знаменитости, он для себя по-другому представлял страны ЕС, особенно Германию.Станислав Садальский и Татьяна Васильева отправились на гастроли по многим европейским городам со своим спектаклем «Голая правда». Выступления пройдут в Гамбурге, Берлине, Бремене, Франкфурте.Актер известен своим эпатажным поведением и критикой коллег по миру шоу-бизнеса. Совсем недавно он высказал свое мнение о муже Аллы Пугачевой Максиме Галкине. Станислав Садальский заявил о том, что бездарное шоу не имеет никаких рейтингов и популярности.