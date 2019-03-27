АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Актер Станислав Садальский рассказал о "гетто" в Гамбурге

Российский актер театра и кино Станислав Садальский отправился на гастроли по европейским городам. На своей странице в Instagram он разметил фотографию и рассказала о "гетто" в Гамбурге.
Актер Станислав Садальский рассказал о "гетто" в Гамбурге

Актер отмечает, он никогда не думал, что встретит подобный вид в одном из крупнейших городов Европы. Свои слова Станислав Садальский сопроводил фотографией одного из районов мегаполиса и отметил, что он выглядит, как настоящее гетто. На снимках виден двор, полностью заставленный автомобилями. Транспортных средств очень много и стоят они не только в положенных местах, но и на газонах с тротуарами.

Подобная ситуация очень озадачила актера, и он признался, что не ожидал встретить подобное «машинное гетто» в Гамбурге. Артист отметил, что воздух в городе достаточно загазован и увиделся, как люди живут в такой обстановке. По словам знаменитости, он для себя по-другому представлял страны ЕС, особенно Германию.
Станислав Садальский и Татьяна Васильева отправились на гастроли по многим европейским городам со своим спектаклем «Голая правда». Выступления пройдут в Гамбурге, Берлине, Бремене, Франкфурте.
Актер Станислав Садальский рассказал о "гетто" в Гамбурге

Актер известен своим эпатажным поведением и критикой коллег по миру шоу-бизнеса. Совсем недавно он высказал свое мнение о муже Аллы Пугачевой Максиме Галкине. Станислав Садальский заявил о том, что бездарное шоу не имеет никаких рейтингов и популярности.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Мясников опубликовал шуточный
«Билайн» предоставит пользователям
На проекте "Дом-2" появилась бывшая
Светлаков и Незлобин заставили
Британские СМИ озвучили пророчество
Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова
В России создали премиальный «кровавый»
Роман Панов дал откровенное интервью
Huawei принимает предзаказы на смартфон
Светлана Ходченкова показала фото с
В чужом лице мозг в первую очередь
На телеканале ТНТ 7 апреля стартует
Актер Станислав Садальский рассказал о
Станислав Барецкий рассказал о планах
Физики раскрыли работу смертельной
Светлана Бондарчук снялась в
Кристина Асмус: «Муж любит все
Супруга Георгия Данелии рассказала о
"А с кем Платон?": Ксения Собчак и
Актер Сергей Проханов рассказал о
Археологи нашли причину падения
Солистка группы «Фабрика» Саша
Певица Ханна открыла поклонникам 7
Владельцы LADA 4x4 раскритиковали
Дочь Сергея Шнурова прокомментировала
Биотехнологии позволят современным
Дайвер был заключен в объятия
Бывший муж Татьяны Васильевой негативно
Певица Татьяна Котова призвала
Екатерина Вуличенко оценила фото
Просмотреть все новости