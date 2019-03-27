Станислав Барецкий рассказал о планах записать совместную песню с Юлией Началовой
Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий в одном из интервью рассказал о планах записать с Юлией Началовой совместную песню. Артист познакомился с певицей в социальной сети и не раз с ней встречался.
Шоумен сообщил журналистам, что он несколько раз виделся с исполнительницей в Москве, где они обсуждали общие проекты, включая запись новой композиции. По словам Барецкого, его и Началову связывала творческая любовь. Музыкант скорбит по исполнительнице и очень сожалеет, что не смог проводить артистку в последний путь по собственным причинам.
Станислав Барецкий решил выдвинуть на пост губернатора Санкт-Петербурга свою кандидатуру. Принимая участие в рабочих переговорах, артист поднял тему смерти Юлии Началовой, которая, по словам звезды, не получила должную и своевременную помощь медицинских специалистов.
Шоумен сообщил журналистам, что он несколько раз виделся с исполнительницей в Москве, где они обсуждали общие проекты, включая запись новой композиции. По словам Барецкого, его и Началову связывала творческая любовь. Музыкант скорбит по исполнительнице и очень сожалеет, что не смог проводить артистку в последний путь по собственным причинам.
Станислав Барецкий решил выдвинуть на пост губернатора Санкт-Петербурга свою кандидатуру. Принимая участие в рабочих переговорах, артист поднял тему смерти Юлии Началовой, которая, по словам звезды, не получила должную и своевременную помощь медицинских специалистов.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:22