АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Станислав Барецкий рассказал о планах записать совместную песню с Юлией Началовой

Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий в одном из интервью рассказал о планах записать с Юлией Началовой совместную песню. Артист познакомился с певицей в социальной сети и не раз с ней встречался.
Станислав Барецкий рассказал о планах записать совместную песню с Юлией Началовой

Шоумен сообщил журналистам, что он несколько раз виделся с исполнительницей в Москве, где они обсуждали общие проекты, включая запись новой композиции. По словам Барецкого, его и Началову связывала творческая любовь. Музыкант скорбит по исполнительнице и очень сожалеет, что не смог проводить артистку в последний путь по собственным причинам.
Станислав Барецкий рассказал о планах записать совместную песню с Юлией Началовой

Станислав Барецкий решил выдвинуть на пост губернатора Санкт-Петербурга свою кандидатуру. Принимая участие в рабочих переговорах, артист поднял тему смерти Юлии Началовой, которая, по словам звезды, не получила должную и своевременную помощь медицинских специалистов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вячеслав Мясников опубликовал шуточный
«Билайн» предоставит пользователям
На проекте "Дом-2" появилась бывшая
Светлаков и Незлобин заставили
Британские СМИ озвучили пророчество
Павел Лунгин: Призыв Игоря Морозова
В России создали премиальный «кровавый»
Роман Панов дал откровенное интервью
Huawei принимает предзаказы на смартфон
Светлана Ходченкова показала фото с
В чужом лице мозг в первую очередь
На телеканале ТНТ 7 апреля стартует
Актер Станислав Садальский рассказал о
Станислав Барецкий рассказал о планах
Физики раскрыли работу смертельной
Светлана Бондарчук снялась в
Кристина Асмус: «Муж любит все
Супруга Георгия Данелии рассказала о
"А с кем Платон?": Ксения Собчак и
Актер Сергей Проханов рассказал о
Археологи нашли причину падения
Солистка группы «Фабрика» Саша
Певица Ханна открыла поклонникам 7
Владельцы LADA 4x4 раскритиковали
Дочь Сергея Шнурова прокомментировала
Биотехнологии позволят современным
Дайвер был заключен в объятия
Бывший муж Татьяны Васильевой негативно
Певица Татьяна Котова призвала
Екатерина Вуличенко оценила фото
Просмотреть все новости