Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов





Имперский колледж Лондона совместно с Бристольским университетом создали компьютерную модель, объяснив, как муравьиные львы конструируют смертельные ловушки для добычи. Жертвы попадаются в песчаные воронки, куда их моментально затягивает. Оказалось, хищники не тратят много усилий, чтобы добиться наибольшей эффективности.На склоне воронки остаются лишь мелкие песчинки, которые легко скатываются к центру. Это учёные наблюдали в условиях лаборатории. Строит ловушку личинка от краёв к центру по технологии спирали.Как показала компьютерная модель, это помогает создать на склонах локальные обвалы. Песчинки сами собой сортируются по величине, а муравьиный лев отбрасывает крупные. Такая техника насекомого для охоты демонстрирует исключительную эффективность.