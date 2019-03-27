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Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов

Физики и биологи Великобритании раскрыли работу смертоносной ловушки личинок муравьиных львов. Насекомые создают воронки, отбирая крупные песчинки.
Физики раскрыли работу смертельной ловушки личинок муравьиных львов

Имперский колледж Лондона совместно с Бристольским университетом создали компьютерную модель, объяснив, как муравьиные львы конструируют смертельные ловушки для добычи. Жертвы попадаются в песчаные воронки, куда их моментально затягивает. Оказалось, хищники не тратят много усилий, чтобы добиться наибольшей эффективности.

На склоне воронки остаются лишь мелкие песчинки, которые легко скатываются к центру. Это учёные наблюдали в условиях лаборатории. Строит ловушку личинка от краёв к центру по технологии спирали.

Как показала компьютерная модель, это помогает создать на склонах локальные обвалы. Песчинки сами собой сортируются по величине, а муравьиный лев отбрасывает крупные. Такая техника насекомого для охоты демонстрирует исключительную эффективность.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:15

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