"А с кем Платон?": Ксения Собчак и Максим Виторган отправились на отдых за границу после новости о разрыве

Так, в Instagram Ксении Собчак появилось несколько снимков из Катара, под одним из них звезда отметила, что 5 часов дороги только ради встречи рассвета под обелиском стоили усилий. Также светская львица поблагодарила Катар за возможность поговорить на интересную тему «Почему Исламизация модного бизнеса - это растущая тенденция?», за теплый прием и очень умные вопросы.Тем временем в Instagram Максима Виторгана появилось несколько снимков с горнолыжного курорта, куда актер отправился вместе с друзьями. Поклонники обеспокоились, с кем остался сын Платон, если ни в одном из микроблогов знаменитостей не появилось фотографий с мальчиком.