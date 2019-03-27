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"А с кем Платон?": Ксения Собчак и Максим Виторган отправились на отдых за границу после новости о разрыве

В начале месяца телеведущая и светская львица Ксения Собчак и ее супруг Максим Виторган признались, что решили разорвать отношения. Теперь знаменитости публикуют в Instagram снимки с заграничных курортов, а поклонники интересуются только одним вопросом: с кем родители оставили маленького сына Платона.
"А с кем Платон?": Ксения Собчак и Максим Виторган отправились на отдых за границу после новости о разрыве

Так, в Instagram Ксении Собчак появилось несколько снимков из Катара, под одним из них звезда отметила, что 5 часов дороги только ради встречи рассвета под обелиском стоили усилий. Также светская львица поблагодарила Катар за возможность поговорить на интересную тему «Почему Исламизация модного бизнеса - это растущая тенденция?», за теплый прием и очень умные вопросы.

Тем временем в Instagram Максима Виторгана появилось несколько снимков с горнолыжного курорта, куда актер отправился вместе с друзьями. Поклонники обеспокоились, с кем остался сын Платон, если ни в одном из микроблогов знаменитостей не появилось фотографий с мальчиком.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:49

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