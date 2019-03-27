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Светлана Бондарчук снялась в черно-белой фотосессии

В своем микроблоге Instagram 50-летняя Светлана Бондарчук показала фолловерам, что снялась в черно-белой фотосессии. Экс-супруга популярного режиссера предстала в белой футболке, спущенной на одно плечо, и джинсах.

Светлана Бондарчук снялась в черно-белой фотосессии


Свой образ Светлана Бондарчук дополнила интересными серьгами, но не стала выбирать слишком броские аксессуары. Также подписчики отметили романтичную укладку бывшей супруги Федора Бондарчука. Им понравились небрежные пышные локоны. Светлана Бондарчук в комментарии к посту процитировала известные строчки из стихотворения Марины Цветаевой.

50-летняя фотомодель отлично выглядит и удивляет многих поклонников своей подтянутой формой. Светлана Бондарчук активно занимается йогой и даже во время отпуска не пропускает ни одной тренировки. Она тщательно следит за своей фигурой.

После того, как Федор Бондарчук официально оформил развод со своей супругой, Светлана Бондарчук все чаще выходит в свет с галеристом Сергеем Табуновым.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:06

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