Кристина Асмус: «Муж любит все откладывать на последний момент»

Об этом актриса сообщила подписчикам на странице в Instagram. Кристина Асмус редко делится с другими людьми подробностями своей личной жизни, поэтому каждое подобное обновление воспринимается поклонниками звездной пары как небольшой праздник. В этот раз артистка рассказала о том, в чем заключается главное различие между ней и ее мужем. Сама актриса предпочитает все рассчитывать и обдумывать, и только затем действовать, чего нельзя сказать о Гарике Харламове. Юморист любит все откладывать на последний момент и действовать в зависимости от ситуации. Кристина Асмус отмечает, очень часто она может услышать фразу: «Дорогая, пошли через полчаса на День рождения к Киркорову?». Актриса отмечает, подобные ситуации вносят в ее жизнь настоящий стресс, но она все-равно любит своего супруга и считает его самым лучшим.Кристина Асмус и Гарик Харламов вступили в брак 6 лет назад. С тех пор у семейной пары появилась дочь Анастасия. Первое время звездные родители не хотели показывать ребенка посторонним людям. Она редко появлялась на снимках с отцом и матерью, а если это происходило, то лицо девочки было не видно. Совсем недавно родители изменили подобную политику и стали показывать наследницу. Недавно актриса рассказала о том, что у ее дочери феноменальная память, она уже учит английский язык и читает много книг. Сейчас Анастасии 5 лет.