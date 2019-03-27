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Супруга Георгия Данелии рассказала о его состоянии здоровья

Галина Данелия, супруга известного режиссера Георгия Данелии, проинформировала журналистов «Комсомольской правды» о его состоянии здоровья. 88-летний создатель «Мимино» и «Осеннего марафона» пришел в сознании и его взгляд вполне осмыслен.

Супруга Георгия Данелии рассказала о его состоянии здоровья


Георгий Данелия попал в реанимацию столичной клиники в конце прошлого месяца. Режиссер почувствовал, что у него начались проблемы с органами дыхания, поэтому обратился за медицинской помощью. По словам Галины Данелии, ее мужа поместили в искусственную кому, чтобы нормализовать его состояние. На данный момент 88-летний режиссер пребывает в сознании, но он не говорит, так как в трахее у него установлена специальная трубка для облегчения процесса дыхания. Но супруга научилась читать по губам, что он хочет. Георгий Данелия шепчет короткие слова и она понимает, что ему необходимо в данный момент.

Супруга Георгия Данелии рассказала о его состоянии здоровья


Галина Данелия отмечает, что врачи пообещали ей поставить супруга на ноги. Также жена легендарного кинорежиссера развеяла мифы о том, что ее супруг оказался в столичной больнице из-за излишнего курения. По ее словам, Георгий Данелия оставил эту вредную привычку около 20 лет назад. В последние годы режиссер борется с заболеванием легких, которое называется эмфизема. В больницу он попал из-за обострения недуга, но медики дают хорошие прогнозы.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:55

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