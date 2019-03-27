Актер Сергей Проханов рассказал о совместной жизни с внучкой двух маршалов СССР





В браке с родственницей Александра Василевского и Григория Жукова родилось двое детей, отметил звезда «Усатого няня» в эфире программы Бориса Корчевникова. С будущей супругой Татьяной Сергей Проханов познакомился, когда ей было только 16 лет. Артист два года встречался с ней до свадьбы, несмотря на то, что за внучкой маршалов следило КГБ. Жениху предстояло пройти проверку у Виталия Вульфа, прежде чем расписаться с 18-летней Татьяной.Недоброжелатели распускали слухи, что актер решил выгодно устроить свою судьбу, однако Проханов опроверг эту информацию. Он был очень талантливым и востребованным, поэтому не нуждался в покровителях.Вместе с представительницей «золотой молодежи» артист воспитал наследников Анастасию и Антона. С супругой заслуженный артист РСФСР прожил более 20 лет. Союз был крепким, избранница не ревновала мужа к влюбленным фанаткам и поддерживала звезду. В 1990-м семейной жизни Проханова пришел конец. Сам актер перестал сниматься в кинофильмах, занявшись «Театром Луны». Сергей Проханов считает, что «одиночество является самым большим наказанием» для него, и «испивает до дна» эту чашу.