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Актер Сергей Проханов рассказал о совместной жизни с внучкой двух маршалов СССР

Советский и российский актер театра и кино, руководитель «Театра Луны», народный артист РФ Сергей Проханов рассказал в одном ведущему шоу «Судьба человека» о совместной супружеской жизни с внучкой двух маршалов СССР. Знаменитость откровенно сообщил, почему столько лет живет один.
Актер Сергей Проханов рассказал о совместной жизни с внучкой двух маршалов СССР

В браке с родственницей Александра Василевского и Григория Жукова родилось двое детей, отметил звезда «Усатого няня» в эфире программы Бориса Корчевникова. С будущей супругой Татьяной Сергей Проханов познакомился, когда ей было только 16 лет. Артист два года встречался с ней до свадьбы, несмотря на то, что за внучкой маршалов следило КГБ. Жениху предстояло пройти проверку у Виталия Вульфа, прежде чем расписаться с 18-летней Татьяной.

Недоброжелатели распускали слухи, что актер решил выгодно устроить свою судьбу, однако Проханов опроверг эту информацию. Он был очень талантливым и востребованным, поэтому не нуждался в покровителях.
Актер Сергей Проханов рассказал о совместной жизни с внучкой двух маршалов СССР

Вместе с представительницей «золотой молодежи» артист воспитал наследников Анастасию и Антона. С супругой заслуженный артист РСФСР прожил более 20 лет. Союз был крепким, избранница не ревновала мужа к влюбленным фанаткам и поддерживала звезду. В 1990-м семейной жизни Проханова пришел конец. Сам актер перестал сниматься в кинофильмах, занявшись «Театром Луны». Сергей Проханов считает, что «одиночество является самым большим наказанием» для него, и «испивает до дна» эту чашу.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:46

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