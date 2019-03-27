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Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала мамой

Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала мамой. Певица родила своего первенца в одной из больниц Москвы.
Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева впервые стала мамой

Такую информацию сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на инсайдера. По его словам, роды принимали в одном из специализированных медицинских учреждений столицы, все прошло успешно. Источник сообщил, что ребенок весит два килограмма, поэтому его временно поместили в реанимацию под присмотром врачей. Сама Саша Савельева и ее муж Кирилл Сафронов, никак не комментировали эту ситуацию, но это неудивительно.

Звездное семейство тщательно скрывает свою личную жизнь. Супруги даже не подтвердили сам факт беременности артистки, хотя слухи об этом появились уже давно. В конце 2018 года артистка стала выходить на свои выступления в просторных платьях, чтобы скрыть факт беременности, но вскоре круглый живот начал выделять даже из-под специально подобранных концертных нарядов. С тех пор поклонники артистки не сомневались в том, что Саша Савельева ждет ребенка.

Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что солистка группы «Фабрика» собирается отправиться в Израиль, где и будут принимать ее роды. Пару дней назад артистка опубликовала новые фотографии со своего отдыха в Италии, поэтому поклонники начали сомневаться относительно поездки в Тель-Авив. Все это время супруги отказывались от любых комментариев по такому поводу и резко пресекали подобные вопросы со стороны журналистов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:30

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