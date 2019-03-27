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Певица Ханна открыла поклонникам 7 неизвестных фактов о себе

Известная певица Ханна открыла поклонникам в Instagram 7 неизвестных фактов о себе, которыми ранее она не делилась в интервью с журналистами. Фолловеры поблагодарили фотомодель за искренность и отметили, что некоторые пункты им близки в жизни.

Певица Ханна открыла поклонникам 7 неизвестных фактов о себе


По словам Ханны, если она делает маникюр, то никогда не отдаст предпочтение френчу. Певица любит или очень короткие ногти, или длинные, но миндальной формы. По поводу волос знаменитость отметила, что она никогда не решится на то, чтобы сделать капсульное наращивание. Ханна не носит бижутерию, поэтому на ней можно увидеть только серьги-гвоздики, кольцо и часы.

Певица призналась своим поклонникам, что она совершенно «не дружит» с техникой. Дело в том, что у фотомодели постоянно что-то ломается в руках, а батарейки на устройствах разряжаются в самый неподходящий момент. По поводу питания Ханна отметила, что утром может завтракать только спустя пару часов после того, как она проснулась. Также она очень много пьет воды за день. Подписчики отметили, что это полезная привычка, поэтому с артистки стоит брать пример.

Нашлись фолловеры, которые в комментариях раскритиковали некоторые факты о жизни певицы. Например, женщины не поняли, почему она против френча и капсульного наращивания волос. Некоторые подписчики также признались, что в своей жизни часто сталкиваются с проблемами технического характера.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:24

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