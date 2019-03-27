Владельцы LADA 4x4 раскритиковали обновленную версию внедорожника
Владельцы старых LADA 4x4 высказали свое мнение относительно обновленной версии этого внедорожника. Они раскритиковали отечественного автопроизводителя и заявили, что он не понимает целевой аудитории данной модели.
Компания LADA представила покупателям новую версию внедорожника 4x4. Новинка должна была удовлетворить потенциальных покупателей 17-ю нововведениями и изменениями, но практически все они пришлись не по вкусу владельцам старых версий этой модели. В первую очередь они обратили внимание на автоматическое выключение световых приборов вместе с глушением двигателя. Автолюбители отмечают, очень часто необходимо оставить фары включенными, но при этом связку ключей забрать с собой, а сейчас эта возможность будет отсутствовать.
Следующая проблема нового LADA 4x4 – это автоматическое включение щеток стеклоочистителей. Водители отмечают, если в системе не окажется средства для очистки, то «дворники» только размажут грязь по всей поверхности. Главная претензия к обновленному внедорожнику – это универсальный типоразмер покрышек. Автолюбители отмечают, такие шины подойдут для городской езды, но не для бездорожья.
В завершении владельцы старых версий LADA 4x4 отметили, что отечественный автопроизводитель просто не понимает, кто является целевой аудиторией этой модели. Такая ситуация приводит к неправильному позиционированию и отсутствию необходимых изменений.
Компания LADA представила покупателям новую версию внедорожника 4x4. Новинка должна была удовлетворить потенциальных покупателей 17-ю нововведениями и изменениями, но практически все они пришлись не по вкусу владельцам старых версий этой модели. В первую очередь они обратили внимание на автоматическое выключение световых приборов вместе с глушением двигателя. Автолюбители отмечают, очень часто необходимо оставить фары включенными, но при этом связку ключей забрать с собой, а сейчас эта возможность будет отсутствовать.
Следующая проблема нового LADA 4x4 – это автоматическое включение щеток стеклоочистителей. Водители отмечают, если в системе не окажется средства для очистки, то «дворники» только размажут грязь по всей поверхности. Главная претензия к обновленному внедорожнику – это универсальный типоразмер покрышек. Автолюбители отмечают, такие шины подойдут для городской езды, но не для бездорожья.
В завершении владельцы старых версий LADA 4x4 отметили, что отечественный автопроизводитель просто не понимает, кто является целевой аудиторией этой модели. Такая ситуация приводит к неправильному позиционированию и отсутствию необходимых изменений.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:15