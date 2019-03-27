Владельцы LADA 4x4 раскритиковали обновленную версию внедорожника





Компания LADA представила покупателям новую версию внедорожника 4x4. Новинка должна была удовлетворить потенциальных покупателей 17-ю нововведениями и изменениями, но практически все они пришлись не по вкусу владельцам старых версий этой модели. В первую очередь они обратили внимание на автоматическое выключение световых приборов вместе с глушением двигателя. Автолюбители отмечают, очень часто необходимо оставить фары включенными, но при этом связку ключей забрать с собой, а сейчас эта возможность будет отсутствовать.Следующая проблема нового LADA 4x4 – это автоматическое включение щеток стеклоочистителей. Водители отмечают, если в системе не окажется средства для очистки, то «дворники» только размажут грязь по всей поверхности. Главная претензия к обновленному внедорожнику – это универсальный типоразмер покрышек. Автолюбители отмечают, такие шины подойдут для городской езды, но не для бездорожья.В завершении владельцы старых версий LADA 4x4 отметили, что отечественный автопроизводитель просто не понимает, кто является целевой аудиторией этой модели. Такая ситуация приводит к неправильному позиционированию и отсутствию необходимых изменений.