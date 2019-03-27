Дочь Сергея Шнурова прокомментировала распад группы «Ленинград»

По словам Серафимы Шнуровой, у ее отца теперь появится больше свободного времени. Девушка написала этот ответ и поставила три смайлика в виде улыбок. Дочь унаследовала от своего отца тягу к творчеству. Она пишет стихи, увлекается архитектурой и графическим дизайном. Но, в отличии от Сергея Шнурова, его дочь не слишком любит публичность. Несмотря на эту черту, Серафима Шнурова-Астанина все-таки ответила поклонникам и решила с ними пообщаться.Ранее Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram пост, в котором в стихотворной форме сообщил о своем уходе со сцены. Его слова подтвердил коллега – гитарист Дмитрий Гугучкин. Он рассказал, что группа «Ленинград» прекращает свое существование в том виде, в котором она сейчас есть. В мае планируют провести специальную пресс-конференцию, на которой сообщат о дальнейшей судьбе популярного музыкального коллектива.Основали группу «Ленинград» более 20 лет назад в Санкт-Петербурге. В 2008 году Сергей Шнуров также говорил о распаде коллектива, но спустя два года группа возобновила свою творческую деятельность. В дискографии «Ленинграда» всего 19 альбомов.