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Дайвер был заключен в объятия любвеобильного тюленя после погружения в Северное море

Опытный английский дайвер Бен Барвилл совершил свое очередное погружение в Северное море. Там он встретился с группой любопытных тюленей, один из них был самым любвеобильным и заключил его в свои объятия.
Дайвер был заключен в объятия любвеобильного тюленя после погружения в Северное море

Инцидент засняли на видеокамеру и выложили на YouTube. Бен Барвилл является опытным ныряльщиком, его стаж превышает 18 лет. В этот раз дайвер погрузился в Северное море около побережья города Эмбл. Там он встретил группу любопытных тюленей, сразу же начавших проявлять к нему заинтересованность. Они подплыли ближе и начали рассматривать дайвера. Один из обитателей глубин оказался наиболее любвеобильным и даже начал прикасаться к человеку. Спустя некоторое время этот тюлень решил не останавливаться на достигнутом и буквально обнял голову своего нового знакомого. Все происходящее фиксировалось на камеру. Морской обитатель совершенно не хотел расставаться с новым другом, поэтому всячески его обнимал и терся об него.

Дайвер рассказал, у него уже есть многолетний опыт общения с этими животными, поэтому подобные ситуации случаются постоянно. Он отметил, в этом вопросе главное – это язык жестов. Если заставить тюленей считать человека не опасным – они с радостью начнут с ним взаимодействовать. Несмотря на это, он предостерег неопытных ныряльщиков от таких контактов. Бен Барвилл отметил, у этих морских обитателей очень острые зубы и сильная челюсть, поэтому их агрессия может оказаться для людей фатальной.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:55

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