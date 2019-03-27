Бывший муж Татьяны Васильевой негативно отреагировал на слова актрисы о его изменах

Татьяна Васильева недавно стала участницей телешоу «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой. В нем она откровенно рассказала о свой личной жизни и отношениях с бывшим мужем Георгием Мартиросяном. По словам актрисы, супруг постоянно изменял ей, и это делало звезду несчастной. Артистка не оставила без внимания и своего любовника – бизнесмена Арифа Алекперова. Татьяна Васильева в подробностях рассказала о том, как проходил этот роман и чем он закончился.Георгий Мартиросян совершенно не понял такого поведения своей бывшей супруги. Он отметил, что считает его недопустимым и не понимает, почему актриса решила раскрыть все обстоятельства личной жизни перед остальными людьми. По его словам, некоторые детали даже ему были неизвестны. Артист отметил, возможно Татьяна Васильева таким образом решила заработать денег либо привлечь к себе внимание, но сам он не знает в чем дело. Также Георгий Мартиросян опроверг все обвинения в изменах и заявил, что все это лишь ее выдумка. Актер заметил, они с бывшей женой до сих пор являются коллегами, хотя им будет сложно работать вместе.