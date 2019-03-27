Певица Татьяна Котова призвала поклонников чаще звонить родным людям

Татьяна Котова считает, что благодаря девайсам, которые всегда под рукой, люди с легкостью могут узнавать что-то новое и постоянно учиться контролировать свою жизнь и общаться с родными. Певица написала, что гаджеты дают ей возможность доносить до поклонников возникшие мысли, а также делиться своим творчеством. Кроме этого, артистка склоняется к тому, чтобы выделить определенное время для звонков своим близким. Она считает, что так будет удобнее, так как родные будут ждать ее звонка наверняка.Татьяна Котова напомнила фолловерам, чтобы они в этот же день не забыли и набрали номер матери, отца, дедушки или бабушки, сестры, брата. Многие подписчики поддержали инициативу 33–летней певицы, так как часто в бешеном ритме жизни общение с близкими людьми отходит на второй план.