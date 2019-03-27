Екатерина Вуличенко оценила фото Виктории Дайнеко без макияжа

Знаменитость не часто радует поклонников «естественными» фотографиями. Но недавно в аккаунте Дайнеко появился снимок, где артистка запечатлена без косметики. Фраза под публикацией гласит: «День без мейка». Певицу поддержала актриса Вуличенко, написав, что знаменитость выглядит «очень красиво».Поклонники Виктории Дайнеко восхитились естественностью кумира, оставляя массу положительных отзывов и комплиментов в адрес артистки: «Вика без макияжа еще краше», «Даже без косметики красотка», «Вика, ты очаровательная», «Сама нежность».31-летняя исполнительница не раз сообщала в интервью, что в повседневной жизни старается не делать идеальных укладок, позволяя волосам «отдохнуть». Вне съемок и фотосессий звезда отдает предпочтение неяркому макияжу – кремовым румянам, бальзаму для губ. Виктория Дайнеко может позволить себе выйти в свет без «боевого раскраса».