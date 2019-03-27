АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Теория Прохладной Земли объясняет процесс формирования алмазов
EUR 72.58 USD 64.17
Курс валют на 27.03.2019

Екатерина Вуличенко оценила фото Виктории Дайнеко без макияжа

Популярная исполнительница Виктория Дайнеко показала в Instagram новый снимок, где запечатлена без макияжа. Кадр с «природной» красотой положительно оценила актриса Екатерина Вуличенко.
Екатерина Вуличенко оценила фото Виктории Дайнеко без макияжа

Знаменитость не часто радует поклонников «естественными» фотографиями. Но недавно в аккаунте Дайнеко появился снимок, где артистка запечатлена без косметики. Фраза под публикацией гласит: «День без мейка». Певицу поддержала актриса Вуличенко, написав, что знаменитость выглядит «очень красиво».

Поклонники Виктории Дайнеко восхитились естественностью кумира, оставляя массу положительных отзывов и комплиментов в адрес артистки: «Вика без макияжа еще краше», «Даже без косметики красотка», «Вика, ты очаровательная», «Сама нежность».

31-летняя исполнительница не раз сообщала в интервью, что в повседневной жизни старается не делать идеальных укладок, позволяя волосам «отдохнуть». Вне съемок и фотосессий звезда отдает предпочтение неяркому макияжу – кремовым румянам, бальзаму для губ. Виктория Дайнеко может позволить себе выйти в свет без «боевого раскраса».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бывший муж Татьяны Васильевой негативно
Певица Татьяна Котова призвала
Екатерина Вуличенко оценила фото
Найдена помогающая выполнять совместные
Жасмин опровергла слухи о покупке
Крис де Бург назвал Москву городом с
Дочь Стаса Михайлова Иванна выбрала
Музыкант Владимир Кузьмин опроверг
В Ираке ученые раскопали древний
Алика Смехова выполнила "программу по
Австралийские ученые обнаружили под
Актер Алексей Панин вспомнил о
Ирина Пинчук после расставания с
Анастасия Макеева показала стройную
Ученый Беркли Николас Уивер
Юлия Проскурякова похвасталась успехами
Антипсихотики усилили эффективность
Елизавета Полыгалова не стала
Первый муж Началовой Дмитрий Ланской
Анна Хилькевич жалуется на поведение
Hyundai анонсировал премьеру самого
Американские эксперты смоделировали
Настасья Самбурская ответила на вопрос
Фанаты Ольги Бузовой заметили сходство
Калашникова и Шаляпин негативно
Ольга Серябкина впечатлила фанатов
Гарик Харламов показал в Instagram
Алина Кабаева рассказал о детстве и
Степанян объяснил свою потасовку с
Alibaba вместе с Кенесом Ракишевым
Просмотреть все новости