Найдена помогающая выполнять совместные задачи область мозга
Японскими учёными найдена область мозга, которая помогает выполнять людям совместные задачи. Взаимодействовать друг с другом им позволяет височно-теменная зона.
Университет Хоккайдо провёл эксперимент, узнав, что правая сторона мозга связана с выполнением коллективных задач. За социальное взаимодействие также отвечают зеркальная нейронная система и система ментализации. В ходе опыта двух человек поместили в машины МРТ со встроенными экранами, на которых добровольцы видели линию и движущийся вдоль неё курсор.
Чтобы выравнивать его, им дали сенсорные устройства. Поскольку для выполнения задачи необходимо было ориентироваться на силу захвата курсора напарником в соседней МРТ-машине, испытуемым приходилось предсказывать его действия.
Сначала добровольцы справились с заданием коллективно, а после - индивидуально. В первом случае активировался височно-посадочный узел мозга. Так, система ментализации управляла информацией о совместной задаче.
Университет Хоккайдо провёл эксперимент, узнав, что правая сторона мозга связана с выполнением коллективных задач. За социальное взаимодействие также отвечают зеркальная нейронная система и система ментализации. В ходе опыта двух человек поместили в машины МРТ со встроенными экранами, на которых добровольцы видели линию и движущийся вдоль неё курсор.
Чтобы выравнивать его, им дали сенсорные устройства. Поскольку для выполнения задачи необходимо было ориентироваться на силу захвата курсора напарником в соседней МРТ-машине, испытуемым приходилось предсказывать его действия.
Сначала добровольцы справились с заданием коллективно, а после - индивидуально. В первом случае активировался височно-посадочный узел мозга. Так, система ментализации управляла информацией о совместной задаче.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:24