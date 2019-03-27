Найдена помогающая выполнять совместные задачи область мозга





Университет Хоккайдо провёл эксперимент, узнав, что правая сторона мозга связана с выполнением коллективных задач. За социальное взаимодействие также отвечают зеркальная нейронная система и система ментализации. В ходе опыта двух человек поместили в машины МРТ со встроенными экранами, на которых добровольцы видели линию и движущийся вдоль неё курсор.Чтобы выравнивать его, им дали сенсорные устройства. Поскольку для выполнения задачи необходимо было ориентироваться на силу захвата курсора напарником в соседней МРТ-машине, испытуемым приходилось предсказывать его действия.Сначала добровольцы справились с заданием коллективно, а после - индивидуально. В первом случае активировался височно-посадочный узел мозга. Так, система ментализации управляла информацией о совместной задаче.