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Найдена помогающая выполнять совместные задачи область мозга

Японскими учёными найдена область мозга, которая помогает выполнять людям совместные задачи. Взаимодействовать друг с другом им позволяет височно-теменная зона.
Найдена помогающая выполнять совместные задачи область мозга

Университет Хоккайдо провёл эксперимент, узнав, что правая сторона мозга связана с выполнением коллективных задач. За социальное взаимодействие также отвечают зеркальная нейронная система и система ментализации. В ходе опыта двух человек поместили в машины МРТ со встроенными экранами, на которых добровольцы видели линию и движущийся вдоль неё курсор.

Чтобы выравнивать его, им дали сенсорные устройства. Поскольку для выполнения задачи необходимо было ориентироваться на силу захвата курсора напарником в соседней МРТ-машине, испытуемым приходилось предсказывать его действия.

Сначала добровольцы справились с заданием коллективно, а после - индивидуально. В первом случае активировался височно-посадочный узел мозга. Так, система ментализации управляла информацией о совместной задаче.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:24

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