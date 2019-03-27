Жасмин опровергла слухи о покупке нарядов на дешевых китайских сайтах

В семье Жасмин и Илана Шора возникли финансовые трудности. Это произошло после того, как у супруга возникли проблемы с законом. С тех пор звездное семейство было вынуждено сократить свои привычные запросы, что породило немало слухов. Совсем недавно пользователи Сети заявили о том, что Жасмин покупает свои платье на дешевом китайском сайте, хоть и пытается это скрыть.Некоторое время певица не комментировала эти слухи, но все-таки решила развеять имеющиеся сомнения. Она рассказала о том, что информация про дешевые китайские сайты не имеет ничего общего с действительностью. Артистка рассказала: ее расходы действительно снизились, но нельзя говорить о чем-то критическом. Она напомнила всем, что уже не одно десятилетие выступает на сцене и в состоянии сама себя обеспечивать. В качестве примера исполнительница привела новый автомобиль Bentley, на котором она приехала на похороны Юлии Началовой. Звезда посоветовала людям определиться в этом вопросе, иначе выходит странно: с одной стороны, платье на китайском сайте за 3 тысячи рублей, а с другой – автомобиль стоимость более 30 млн. Жасмин посоветовала окружающим не считать чужие деньги и заняться собственным финансовым положением.