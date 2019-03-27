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Крис де Бург назвал Москву городом с доброжелательными людьми

Знаменитый певец Крис де Бург посетил российскую столицу с визитом. В интервью с журналистами автор хита "Lady in red" называет Москву городом с милыми и доброжелательными людьми, но ужасными пробками.

Крис де Бург назвал Москву городом с доброжелательными людьми

Крис де Бург приехал в Москву для того, чтобы участвовать в торжественной церемонии награждения премии BraVo, которую вручают в области популярной и классической музыки. Официальным информационным агентством премии BraVo является МИА "Россия сегодня", а международным информационным партнером Sputnik.

Ирландский певец в своем интервью для РИА Новости рассказывает, что изучал историю стран Европы и считает Россию государством с уникальным прошлым Также певец поделился информацией что много раз бывал в Эрмитаже, Кремлевском музее и видел множество ценных сокровищ на выставке. Крис де Бург всегда чувствует доброжелательный настрой, приезжая в Россию, говорит, что люди здесь приятные и милые, а зрители его очень хорошо принимают. «Но пробки отвратительны», - отметил певец.

Знаменитость поделился желанием провести концерт в Иране. Певец рассказал журналистам, что является первым человеком с Запада, получившем разрешение Исламского консульства, но из-за политических разногласий выступление так и не состоялось.



 
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Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 15:08

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