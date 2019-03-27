Дочь Стаса Михайлова Иванна выбрала красивое платье для празднования 50-летия отца
Семья популярного певца Стаса Михайлова готовится отметить день рождения звезды. Активно подбирает наряд для торжества и средняя дочь музыканта Иванна. Инна Михайлова показала, какое красивое платье выбрала наследница, чтобы порадовать 50-летнего родителя.
Сегодня, 27 марта Стасу Михайлову исполняется 50 лет. Как подготовилась к празднику средняя дочь певца, рассказала на своей странице в Instagram жена исполнителя Инна Михайлова. Знаменитость разместила в личном блоге несколько снимков, где Иванна позирует в шикарном двухцветном платье с пышной юбкой.
Подписчики супруги Стаса Михайлова восхитились вкусом маленькой модницы и оставили самые теплые и нежные отзывы в адрес наследницы звездного родителя: «Королева», «Маленькая красотка", «Иванка покорит весь зал».
Сегодня, 27 марта Стасу Михайлову исполняется 50 лет. Как подготовилась к празднику средняя дочь певца, рассказала на своей странице в Instagram жена исполнителя Инна Михайлова. Знаменитость разместила в личном блоге несколько снимков, где Иванна позирует в шикарном двухцветном платье с пышной юбкой.
Подписчики супруги Стаса Михайлова восхитились вкусом маленькой модницы и оставили самые теплые и нежные отзывы в адрес наследницы звездного родителя: «Королева», «Маленькая красотка", «Иванка покорит весь зал».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:00