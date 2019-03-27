Дочь Стаса Михайлова Иванна выбрала красивое платье для празднования 50-летия отца

Сегодня, 27 марта Стасу Михайлову исполняется 50 лет. Как подготовилась к празднику средняя дочь певца, рассказала на своей странице в Instagram жена исполнителя Инна Михайлова. Знаменитость разместила в личном блоге несколько снимков, где Иванна позирует в шикарном двухцветном платье с пышной юбкой.Подписчики супруги Стаса Михайлова восхитились вкусом маленькой модницы и оставили самые теплые и нежные отзывы в адрес наследницы звездного родителя: «Королева», «Маленькая красотка", «Иванка покорит весь зал».