Алика Смехова выполнила "программу по материнству" и не планирует больше рожать детей





Сегодня, 27 марта знаменитости исполняется 51 год. В беседе с журналистами актриса сообщила, что с годами ей все меньше хочется праздновать день рождения, хотя торжество она всегда отмечает в кругу самых родных людей. Алика Смехова старается следить за своей фигурой, придерживаясь особого режима питания, занимаясь плаванием и йогой.Звезда сериала «Бальзаковский возраст» воспитывающая двоих сыновей Макара и Артема, честно заявила, что не собирается рожать наследницу. Знаменитость довольна успехами своих сыновей. По словам Смеховой, она уже готовится к тому, что дети будут знакомить ее со своими избранницами, поэтому не задумывается о рождении еще одного ребенка.