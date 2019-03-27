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Алика Смехова выполнила "программу по материнству" и не планирует больше рожать детей

Звезда российского телевидения Алика Смехова в одном из недавних интервью призналась, что больше не планирует рожать детей. Актриса рассказала, что свою "программу по материнству" она давно выполнила.
Алика Смехова выполнила "программу по материнству" и не планирует больше рожать детей

Сегодня, 27 марта знаменитости исполняется 51 год. В беседе с журналистами актриса сообщила, что с годами ей все меньше хочется праздновать день рождения, хотя торжество она всегда отмечает в кругу самых родных людей. Алика Смехова старается следить за своей фигурой, придерживаясь особого режима питания, занимаясь плаванием и йогой.
Алика Смехова выполнила "программу по материнству" и не планирует больше рожать детей

Звезда сериала «Бальзаковский возраст» воспитывающая двоих сыновей Макара и Артема, честно заявила, что не собирается рожать наследницу. Знаменитость довольна успехами своих сыновей. По словам Смеховой, она уже готовится к тому, что дети будут знакомить ее со своими избранницами, поэтому не задумывается о рождении еще одного ребенка.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:30

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