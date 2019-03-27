Ирина Пинчук после расставания с Блюменкранцем сама просила вернуть Романа Гриценко





Краткий анонс будущего эфира телестройки «Дом-2» позволил зрителям понять, что Ирина Пинчук сама выпросила у руководства возвращение Романа Гриценко. В этом девушку упрекнул брошенный ею же Валерий Блюменкранц, который не понимает, почему теперь бывшая пассия решила лить слёзы именно на его плече.Во время уединённого разговора Ирина Пинчук пыталась дать Блюменкранцу понять, что рассчитывает на его поддержку и понимание, но сам мужчина предложил ей почувствовать себя на его месте, ведь после разрыва страдал именно он, а вот девушка в эти минуты упрашивала руководство и Ксению Бородину вернуть в периметр Романа Гриценко.