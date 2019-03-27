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Ирина Пинчук после расставания с Блюменкранцем сама просила вернуть Романа Гриценко

Выяснилось, что Ирина Пинчук после расставания с Валерием Блюменкранцем сама просила руководство «Дома-2» вернуть на телестройку Романа Гриценко. Теперь же девушка плачется экс-возлюбленному, утверждая, что после разрыва очень переживала за него.

Ирина Пинчук после расставания с Блюменкранцем сама просила вернуть Романа Гриценко


Краткий анонс будущего эфира телестройки «Дом-2» позволил зрителям понять, что Ирина Пинчук сама выпросила у руководства возвращение Романа Гриценко. В этом девушку упрекнул брошенный ею же Валерий Блюменкранц, который не понимает, почему теперь бывшая пассия решила лить слёзы именно на его плече.

Ирина Пинчук после расставания с Блюменкранцем сама просила вернуть Романа Гриценко


Во время уединённого разговора Ирина Пинчук пыталась дать Блюменкранцу понять, что рассчитывает на его поддержку и понимание, но сам мужчина предложил ей почувствовать себя на его месте, ведь после разрыва страдал именно он, а вот девушка в эти минуты упрашивала руководство и Ксению Бородину вернуть в периметр Романа Гриценко.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:11

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