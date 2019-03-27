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Австралийские ученые обнаружили под ледниками Антарктиды новые озера

Во время своих исследований австралийские ученые обнаружили под ледниками Антарктиды новые озера. Результаты работ опубликованы в The Guardian.
Австралийские ученые обнаружили под ледниками Антарктиды новые озера

Они установили небольшие взрывчатые вещества на 2-метровой глубине самого крупного ледника Тоттена, после чего слушали эхо, раздавшееся после взрыва. Оно помогло специалистам сделать новое открытие, которое может помочь в прогнозах, касающихся глобального потепления и влияния таяния ледников на Мировой океан.

Ученые решили продолжить свои работы, чтобы взять пробы из подземных водоемов. Пока они не уверены в успехе миссии, потому что все зависит от финансирования проекта властями страны. Пока 550 экспедиций, отправленных в Антарктиду, работали над 56 программами.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:24

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