Анастасия Макеева показала стройную фигуру в бикини во время отдыха на Мальдивах
Популярная актриса и телеведущая, бывшая супруга певца Глеба Матвейчука Анастасия Макеева недавно показала стройную фигуру в бикини во время отдыха на Мальдивах. Артистка решила последовать примеру Екатерины Климовой, устроив фотосессию на райских островах.
Анастасия Макеева порадовала поклонников несколькими яркими кадрами, где запечатлена в бикини без бретелек и солнцезащитных очках. В комментарии к фото звезда театра и кино глубокомысленно указала: «Когда рай внутри нас… Но неплохо, когда и вокруг нас тоже».
Поклонники 37-летней знаменитости очень высоко оценили кадры с Мальдивских островов, обсуждая фигуру кумира в комментариях. «Настя, какая красивая у вас фигурка», «Заряжаете позитивом», «Вот смотришь на Настины Мальдивские фотки и опять жить хочется», - писали восхищенные подписчики под снимками артистки.
Анастасия Макеева порадовала поклонников несколькими яркими кадрами, где запечатлена в бикини без бретелек и солнцезащитных очках. В комментарии к фото звезда театра и кино глубокомысленно указала: «Когда рай внутри нас… Но неплохо, когда и вокруг нас тоже».
Поклонники 37-летней знаменитости очень высоко оценили кадры с Мальдивских островов, обсуждая фигуру кумира в комментариях. «Настя, какая красивая у вас фигурка», «Заряжаете позитивом», «Вот смотришь на Настины Мальдивские фотки и опять жить хочется», - писали восхищенные подписчики под снимками артистки.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:07