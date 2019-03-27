Анастасия Макеева показала стройную фигуру в бикини во время отдыха на Мальдивах

Анастасия Макеева порадовала поклонников несколькими яркими кадрами, где запечатлена в бикини без бретелек и солнцезащитных очках. В комментарии к фото звезда театра и кино глубокомысленно указала: «Когда рай внутри нас… Но неплохо, когда и вокруг нас тоже».Поклонники 37-летней знаменитости очень высоко оценили кадры с Мальдивских островов, обсуждая фигуру кумира в комментариях. «Настя, какая красивая у вас фигурка», «Заряжаете позитивом», «Вот смотришь на Настины Мальдивские фотки и опять жить хочется», - писали восхищенные подписчики под снимками артистки.