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Елизавета Полыгалова не стала оправдывать обвиняемого в мошенничестве возлюбленного

Бывшая звезда «Дома-2» Елизавета Полыгалова не стала оправдывать своего возлюбленного, которого множество людей обвиняют в мошенничестве. Масис Овсепян, со слов пользователей Сети, обманывает любителей спорта, призывая делать у него ставки, но когда те остаются без своих денег — просто разводит руками.

Елизавета Полыгалова не стала оправдывать обвиняемого в мошенничестве возлюбленного


Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Елизавета Полыгалова с прошлого года состоит в отношениях с Масисом Овсепяном, который называет себя миллионером, предлагая другим людям начать зарабатывать так же как и он. Молодой человек вполне доволен своей работой и даже хвастается в Сети тем, что зарабатывать хорошие деньги он может путешествовать, ведь у него нет привязки к конкретному месту.

Елизавета Полыгалова не стала оправдывать обвиняемого в мошенничестве возлюбленного


Несмотря на якобы успешность дела Овсепяна, на просторах Сети практически ежедневно растёт количество обманутых им людей. Оставшиеся без денег любители спорта собираются в целые группы, где призывают остальных не верить словам якобы миллионера, обещающего достойный заработок на ставках. Со слов пользователей, ставя крупную сумму на чей-либо выигрыш, люди в основном остаются без денег, на что Овсепян лишь разводит руками.

Сама же Елизавета Полыгалова действий своего возлюбленного оправдывать не стала, но и не раскритиковала. Девушка настаивает на том, что ей не интересны ставки, спорт и то, чем занимается её молодой человек, а потому лезть в его дела она не собирается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:42

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