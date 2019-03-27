Елизавета Полыгалова не стала оправдывать обвиняемого в мошенничестве возлюбленного





Экс-участница скандальной телестройки «Дом-2» Елизавета Полыгалова с прошлого года состоит в отношениях с Масисом Овсепяном, который называет себя миллионером, предлагая другим людям начать зарабатывать так же как и он. Молодой человек вполне доволен своей работой и даже хвастается в Сети тем, что зарабатывать хорошие деньги он может путешествовать, ведь у него нет привязки к конкретному месту.Несмотря на якобы успешность дела Овсепяна, на просторах Сети практически ежедневно растёт количество обманутых им людей. Оставшиеся без денег любители спорта собираются в целые группы, где призывают остальных не верить словам якобы миллионера, обещающего достойный заработок на ставках. Со слов пользователей, ставя крупную сумму на чей-либо выигрыш, люди в основном остаются без денег, на что Овсепян лишь разводит руками.Сама же Елизавета Полыгалова действий своего возлюбленного оправдывать не стала, но и не раскритиковала. Девушка настаивает на том, что ей не интересны ставки, спорт и то, чем занимается её молодой человек, а потому лезть в его дела она не собирается.